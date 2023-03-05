Все чаще и чаще в США и Европе раздаются вопросы: как долго Зеленский будет получать деньги? А репортаж из Крыма вообще стал революционным.

Пока граждане стран натовской коалиции жертвуют лишь своими деньгами, но и это уже напрягает. Зеленскому и его покровителям все чаще задают вопрос: «А сколько нужно еще помогать?» Зеленский при ответе на такой вопрос не выдержал — допустил еще одну ошибку — он хотел припугнуть, а получилось напугал спонсоров, мол если Украина проиграет, тогда Россия, как он убежден, «нападет на страны Прибалтики и американцам придется выплачивать кровавый налог».

«Соединенным Штатам придется отправить своих сыновей и дочерей, точно также как мы посылаем наших сыновей и дочерей. И они должны будут сражаться, защищая НАТО. И они будут умирать. Прости Господи. Потому что это ужасное дело», —заявил Зеленский.

Это большая ошибка Зеленского, потому что он, по сути, угрожает своим покровителям, шантажирует. И весьма топорно, по другому он не умеет. Подогревает свои угрозы кадрами с собой на кладбище, где море флагов на свежих могилах, в том числе, кстати, флагов запрещенного в России «Правого сектора»*. Дескать, вот — проигрываем. И хотя официальные потери Киев тщательно скрывает, но те же западные журналисты посчитали — более 100 000.

Американцы не любят, когда им и угрожают, поэтому все громче в том числе в конгрессе звучат голоса: «А на что тратятся американские налоги на Украине???» Так что все новые и новые транши проходят со все более громким скрипом.

Как пишет The New York Times, Байден столкнулся с ослаблением общественной поддержки по Украине. По опросам, вместо 60%, как прошлой весной, уже 48% считают, что надо продолжать слать оружие, при этом 26% американцев, вместо 7% в прошлом году полагают, что США тратят слишком много на Украину.

Байден об этом догадывается, но как он доходчиво объяснил в своем интервью телеканалу ABC: «Мы оказались в ситуации, когда уйти из Украины — будет дороже, чем остаться». Имеется в виду не только экономические, но и политические последствия.

Вашингтон настаивает, что Украине предоставлены все ресурсы для проведения весеннего наступления. Однако, плотина «единства в поддержке Украины» подтекает.

На этой неделе первая американская съемочная группа съездила в Крым и с удивлением обнаружила, что там никто не ждет «освобождения»! Все опрошенные журналистом крымчане подтвердили, что полуостров был, есть и будет частью России. И возникают на Западе сомнения — а может Зеленский врет? К слову, журналиста NBC тут же занесли в украинскую базу «Миротворец», где «враги Украины».

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины. Ресурс содержит открытую базу личных данных граждан. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.