Дети Прилучного и Муцениеце вышли в свет без родителей с новой женой отца

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 84

Беременная Зепюр Брутян привела сына и дочь своего супруга на премьеру мультфильма.

Дети Прилучного и Муцениеце вышли в свет без родителей с новой женой отца

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Новая избранница актера Павла Прилучного Зепюр Брутян привела его детей от Агаты Муцениеце на премьеру мультфильма. Как подмечает 7Дней.ru, беременная супруга артиста активно подчеркивает свое положение, а поступками как бы подсказывает публике, что будет хорошей матерью. Стоит отметить, она действительно нашла общий язык с десятилетним Тимофеем и семилетней Мией, ребята часто весело проводят время в новой семье отца.

Прилучный поучаствовал в создании мультфильма «Коты Эрмитажа», однако на премьере появиться не смог из-за занятости на съемках. Муцениеце, вероятно, тоже была занята и не смогла сопровождать детей. Брутян ситуация не смутила, она собрала детей и отправилась в свет с ними. В личном блоге опубликовала фото с ребятами из машины — по пути на мероприятие.

ОПИСАНИЕЗепюр Брутян регулярно публикует фото с детьми Прилучного. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Подписчики звезды остались не в восторге от ее идеи. Многих смутило, что Тимофей и Мия остаются с мачехой без присутствия родителей. И даже если в этой семье действительно такие хорошие отношения — зачем так настойчиво демонстрировать расположение ребят к себе, возмутились некоторые комментаторы.

Несмотря на умилительные фотографии в социальных сетях у Брутян и Прилучного, Муцениеце по-прежнему утверждает — Мия и Тимофей не смирились с разводом родителей и очень переживают. Особенно Мия, которая до последнего надеялась на примирение мамы и папы. Агата публично заявляла, что ее дочери «не особо нравится то, что сейчас происходит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена комика Ильи Соболева жалеет новую избранницу Павла Прилучного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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