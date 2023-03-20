Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Архангельском
Среди погибших двое детей. Еще один ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области. Среди них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Смертельная авария произошла накануне на федеральной трассе A-215 в районе поселка Летнеозерский. Там столкнулись грузовик и легковая машина.
По предварительной информации, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковушкой.
«В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще один ребенок — 6 летняя девочка — с тяжелыми травмами госпитализирована», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее, писал 5-tv.ru, в ДТП под Волгоградом один человек погиб и четверо пострадали. Среди потерпевших — трое детей.
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