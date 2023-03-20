Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Архангельском

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12

Среди погибших двое детей. Еще один ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Архангельском

Фото: Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Читайте нас в: Дзен Новости

Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области. Среди них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Смертельная авария произошла накануне на федеральной трассе A-215 в районе поселка Летнеозерский. Там столкнулись грузовик и легковая машина.

По предварительной информации, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковушкой.

«В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще один ребенок — 6 летняя девочка — с тяжелыми травмами госпитализирована», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее, писал 5-tv.ru, в ДТП под Волгоградом один человек погиб и четверо пострадали. Среди потерпевших — трое детей.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Архангельском
2:24
Си Цзиньпин назвал условия для прекращения конфликта на Украине
1:57
Джиган рассказал, почему разъехался с Самойловой и где сейчас живет
1:35
«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ
1:16
Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая
0:53
Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши об условиях начала прямого конфликта с РФ

Сейчас читают

«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ
Младшая дочь Бородиной пожаловалась, что бабушка хочет «сдать ее в бедную семью»
«Не красит артиста»: музыкальный продюсер Ашуров высказался насчет поведения МакSим
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео