Александр Жулин о состоянии Костомарова: «Должен выкарабкаться»

Заслуженный тренер России уверен, что фигурист еще порадует многих из нас.

Фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что переживает за Романа Костомарова, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В беседе с teleprogramma.pro Жулин отметил, что молится за его здоровье, а также поддерживает связь с супругой спортсмена.

«У Ромы тяжелая ситуация. Конечно, еще предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка — очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует», — сказал Жулин.

До этого в окружении Костомарова сообщили об улучшении здоровья фигуриста. По их данным, он начал дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования.

Проблемы со здоровьем у Костомарова в январе. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Болезнь начала развиваться быстро — врачам пришлось подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Также из-за возникшего некроза медикам пришлось ампутировать спортсмену стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой. А позже и кисти на обеих руках. После операций Костомаров перенес два инсульта.

Ранее, писал 5-tv.ru, продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что Костомаров находится в сознании, он все понимает и готов бороться за свою жизнь.