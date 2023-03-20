Бензин закончился: забастовки во Франции привели к топливному кризису

Французы, выступающие против пенсионной реформы, продолжают отстаивать свою позицию. Забастовки уже привели к нехватке топлива. Что будет дальше?

Во Франции забастовки против пенсионной реформы привели к новому топливному кризису. Поскольку члены профсоюзов блокируют выезды с нефтебаз, бензин закончился уже на трети всех заправок страны. К остальным выстраиваются гигантские пробки. Чтобы залить бак, люди проводят в очередях по пять часов и больше.

При этом по всей Франции продолжаются манифестации — протестующие требуют прекратить полицейских произвол и отпустить всех задержанных. Только по официальным данным за решеткой оказались 170 человек. Также в Сеть попали кадры, как задержанных заставляют стоять на коленях на холодной земле. Юристы уже заявили о нарушении прав человека и требуют привлечь силовиков к ответственности.

Понести ее уже сегодня могут и французские власти. Через несколько часов Национальная ассамблея должна проголосовать по первой из двух резолюций — о вынесении вотума недоверия правительству.