Сквозь ущелья, пики и плато: один из самых массовых забегов прошел в Дагестане

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Массовый забег по горной местности прошел в Дагестане

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Guenter Fischer; 5-tv.ru

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Маршруты длиной от 15 до 65 километров пролегали по горной местности.

В Дагестане прошел один из самых массовых и сложных забегов в горной местности. В двухдневном марафоне приняли участие спортсмены практически из всех регионов страны. Маршруты были проложены через ущелья, пики и плато со старыми аулами, сохранившими местный колорит.

Длина дистанций — от 15 до 65 километров. А самые отчаянные бегуны без сна и отдыха преодолели 120 километров, которые превратились в увлекательное путешествие по красивейшим местам нашей страны.

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