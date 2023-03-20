Сквозь ущелья, пики и плато: один из самых массовых забегов прошел в Дагестане

Маршруты длиной от 15 до 65 километров пролегали по горной местности.

В Дагестане прошел один из самых массовых и сложных забегов в горной местности. В двухдневном марафоне приняли участие спортсмены практически из всех регионов страны. Маршруты были проложены через ущелья, пики и плато со старыми аулами, сохранившими местный колорит.

Длина дистанций — от 15 до 65 километров. А самые отчаянные бегуны без сна и отдыха преодолели 120 километров, которые превратились в увлекательное путешествие по красивейшим местам нашей страны.