Стоцкая официально развелась с Абгаряном после полутора лет отношений с новым мужчиной

Певица и актриса Анастасия Стоцкая официально развелась с мужем и отцом двоих ее детей — бизнесменом Сергеем Абгаряном. Об этом сообщает Starhit.ru.

Инициатором развода стал Сергей. Документы он подал в феврале 2023 года. Тогда с ним и Анастасией провели беседу и дали положенные две недели на обдумывание своего решения. За это время Абгарян и Стоцкая не передумали, так что 3 марта их развели.

Никаких скандалов из-за детей или раздела имущества во время процесса не было — все прошло мирно. Фактически супруги не жили вместе уже четыре года, однако почему-то до сих пор финальную точку в отношениях ставить не спешили.

Известно, что Анастасия Стоцкая не первый год встречается с актером Александром Казьминым. СМИ пишут об их романе с августа 2021-го, когда знаменитости вместе провели отпуск на Мальдивах. Возможно, певица воспользуется разводом, чтобы снова пойти под венец.

Анастасия Стоцкая вышла замуж за Сергея Абгаряна в 2009 году. Для нее этот брак стал вторым. У пары родились двое детей — Александр и Вера, которым сейчас по 11 и пять лет соответственно.

Анастасия прежде признавалась, что сохранила хорошие отношения с Сергеем после расставания в 2019 году. Причиной разрыва стали разные характеры: певица очень эмоциональна, а бизнесмен всегда сдержан. Сейчас бывшие супруги общаются преимущественно о воспитании детей.

Стоит добавить, что Анастасии Стоцкой давно приписывают роман с Филиппом Киркоровым из-за удивительного сходства их детей. В конце февраля 5-tv.ru сообщал, что поп-король обвинил коллегу в том, что она увела его из семьи. При этом он назвал ее «мерзкой» и «сексуальной».