Что случилось с могилой Табакова спустя пять лет после его смерти

|
Рита Миронова
Рита Миронова 45

Могила Табакова спустя пять лет после его смерти утопает в цветах

Что случилось с могилой Табакова спустя пять лет после его смерти

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер ушел из жизни 12 марта 2018 года после продолжительной болезни.

Пять лет спустя после смерти Олега Табакова его могила по-прежнему усыпана цветами. Кадрами с Новодевичьего кладбища поделился портал dni.ru.

Судя по фотографии, люди до сих пор очень часто приходят на могилу легендарного актера и приносят цветы. Родные, коллеги, ученики — все они до сих пор приходят отдать дань уважения великому мэтру.

Памятник из мрамора и стекла на могиле Табакова появился не сразу. Первые три года там стоял только деревянный крест, который позже сменила надгробная плита от скульптора Николая Симонова. Он объяснял, что памятник в виде трех вертикальных столбов — это образ трех этапов жизни великого актера: театры «Табакерка», «Современник» и Художественный театр. В создании уникального надгробия также участвовали скульптор Андрей Налич и художник по стеклу Юрий Мерперт.

Олег Павлович Табаков умер в возрасте 82 лет. Незадолго до смерти у актера начался сепсис (заражение крови. — Прим. ред.), затем он впал в предкомное состояние «глубокого оглушения». Сердце Табакова не выдержало долгой борьбы с болезнью — после приступа врачи решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Сам артист несколько месяцев не приходил в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы при внутренних переводах
17:45
Что случилось с могилой Табакова спустя пять лет после его смерти
17:38
Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру
17:32
Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
17:26
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области
17:19
Стартовавший в Петербурге сезон самокатов принес первые проблемы горожанам

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
«Я искренне радовался, что Крым наш»: Гаврилов о присоединении полуострова к РФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео