«Вынужденные обстоятельства»: сексолог объяснила, когда можно простить измену

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Сексолог Кондрашева назвала истинное раскаяние поводом для прощения измены

«Вынужденные обстоятельства»: сексолог объяснила, когда можно простить измену

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Иногда люди способны пойти на предательство из-за ряда весомых причин, например, когда пара годами находится в разлуке.

Когда любимый человек предпочел другого — это очень больно. Большинство людей расценивают такой поступок как предательство и заканчивают отношения. Однако не всегда поход «налево» является поводом для разрыва. Некоторые пары находят в себе силы пережить подобный период и продолжить роман. В каких случаях такое происходит? Об этом рассказала сексолог Елена Кондрашева.

«Смысл постараться простить есть, если вы знаете, что виноваты в измене — да, такое бывает. К примеру, вы полностью „забили“ на свою пару, не уделяете внимания и ставите отношения на последнее место. Да, измена — это не лучший вариант решения вопроса, но вполне ожидаемый», — приводит ее слова издание Газета.ру.

В том числе сексолог отметила, что предательский поступок могут объяснить «вынужденные обстоятельства». Она подчеркнула, что не оправдывает измену, но некоторые люди действительно не могут поступить иначе. Например, когда партнеры в долгой разлуке и годами не видятся. В момент слабости здравый смысл отходит на второй план, человек поступает импульсивно, опираясь на физические потребности.

При этом эксперт отметила, что прощение измены возможно только в том случае, если партнер по-настоящему раскаивается и точно уверен, что больше не станет так делать. Как именно следует поступить в такой ситуации, каждый решает для себя самостоятельно. Важно опираться на то, что «говорит» сердце.

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