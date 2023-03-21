«Серотонин на исходе»: певица Слава пожаловалась на депрессию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Певица Слава пожаловалась на депрессию

«Серотонин на исходе»: певица Слава пожаловалась на депрессию

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Артистка рассказала, что уже обратилась за квалифицированной помощью к психологу.

Певица Слава, которая недавно вернулась с отдыха в ОАЭ, рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем. Всегда веселая, энергичная и улыбающаяся знаменитость рассказала, что ей даже пришлось обратиться за квалифицированной помощью к психологу. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Спасаюсь от депрессии. Серьезно! Вчера была у психиатра. Думала, самая сильная на свете и со всем справлюсь. Отдых не помог, ни этот, ни предыдущий. Серотонин на исходе, слишком много стресса было, помогут только таблеточки», — рассказала певица.

Она отметила, что давно намеревалась обратиться к врачу, но постоянно откладывала поход, надеясь на свои силы. При этом причину подавленного состояния раскрывать не стала. Многие поклонники предположили — всему виной разрыв с гражданским мужем Анатолием Данилицким. С ним певица прожила 20 лет, а в конце 2022 года рассталась.

Фанаты надеются, что визиты к специалисту помогут Славе стабилизировать свое эмоциональное состояние. Да и совсем скоро артистка станет впервые бабушкой. Такое событие, уверены многие, должно стать стимулом, чтобы поскорее выйти из депрессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую самую дорогую вещь дочка певицы Славы купила для будущего малыша.

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«Серотонин на исходе»: певица Слава пожаловалась на депрессию

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