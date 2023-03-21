Двум телеканалам в Эквадоре прислали взрывчатки, пострадал один журналист

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Журналист одного телеканала успел вскрыть посылку, в результате взрывное устройство сработало. Мужчина получил легкие ранения.

Двум телеканалам в Эквадоре прислали взрывчатки, пострадал один журналист

Фото: Nayra Halm / ТАСС

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Два телеканала в Эквадоре получили посылки от неизвестных, в которых находились взрывчатки. Один из журналистов был ранен. Прокуратура уже начала расследование. Об этом сообщает Ecuavisa.

Взрывчатки в конвертах прислали телеканалам Ecuavisa и ТС. Журналист первого телеканала Ленин Артьеда успел вскрыть посылку, в результате взрыва он получил легкие ранения.

По словам правоохранителей, взрывчатка предназначена для использования в военных целях. Взрывное устройство похоже на односантиметровую капсулу. Взорваться успела только половина капсулы. Если бы она полностью активировалась, то последствия были бы намного серьезнее, отметили в прокуратуре.

К слову, это не первая попытка напасть на журналистов в Эквадоре. Несколько лет назад в штаб-квартире одного частного телеканала прогремел взрыв. Тогда, по мнению журналистов, нападение совершили те, кто не желает, чтобы СМИ освещало коррупционные схемы в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях недавнего землетрясения в Эквадоре.

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