В МИД РФ исключили участие четырех стран в посредничестве по диалогу с Украиной

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Рита Миронова
Рита Миронова 53

МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине

В МИД РФ исключили участие четырех стран в посредничестве по диалогу с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Украинский кризис

Некоторые западные страны пытаются максимально продлить конфликт и поддерживают инициативы Владимира Зеленского.

США, Германия, Великобритания и Франция не могут быть посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как они фактически участвуют в конфликте с Россией. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя предложение создать контактную группу.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее говорил о необходимости создать группу, которая запустит мирный процесс. В нее, по его мнению, должны войти США, Великобритания, Франция и ФРГ.

«Идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — ответили РИА Новости в МИД РФ.

По мнению российского дипведомства, эти четыре страны поддерживают идеи президента Украины Владимира Зеленского и продолжают поставлять его стране оружие и обучать солдат. Более того, в рядах украинской армии числится много иностранных наемников. Еще один показатель — санкции, которые эти страны ввели в отношении России. Все эти факторы подтверждают то, что США, Великобритания, Франция и Германия пытаются максимально затянуть конфликт.

«При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс», — заключили в МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о готовности РФ к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине.

Тема:
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