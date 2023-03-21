В МИД РФ исключили участие четырех стран в посредничестве по диалогу с Украиной
МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Некоторые западные страны пытаются максимально продлить конфликт и поддерживают инициативы Владимира Зеленского.
США, Германия, Великобритания и Франция не могут быть посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как они фактически участвуют в конфликте с Россией. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя предложение создать контактную группу.
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее говорил о необходимости создать группу, которая запустит мирный процесс. В нее, по его мнению, должны войти США, Великобритания, Франция и ФРГ.
«Идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — ответили РИА Новости в МИД РФ.
По мнению российского дипведомства, эти четыре страны поддерживают идеи президента Украины Владимира Зеленского и продолжают поставлять его стране оружие и обучать солдат. Более того, в рядах украинской армии числится много иностранных наемников. Еще один показатель — санкции, которые эти страны ввели в отношении России. Все эти факторы подтверждают то, что США, Великобритания, Франция и Германия пытаются максимально затянуть конфликт.
«При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс», — заключили в МИД РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о готовности РФ к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине.
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