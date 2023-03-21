В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС 

В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом сообщил мэр города Игорь Ивин в эфире регионального телеканала. По его словам, властям известно обо всех поврежденных объектах.

В городе начали подсчитывать сумму нанесенного ущерба. Всем людям, чья недвижимость пострадала, будет выплачена компенсация за счет резервного фонда.

Накануне над Джанкоем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Оказалось, что над территорий города был замечен беспилотник, который успешно сбила система ПВО. Обломки дрона упали на территорию школы и продовольственный склад, где впоследствии начался небольшой пожар. Также известно, что в результате происшествия пострадал один человек.

Предположительно, беспилотники должны были атаковать гражданские здания. По словам советника главы крымского полуострова, сбитые объекты были снабжены взрывчаткой и шрапнелью. Следственный комитет РФ начал расследование факта использования беспилотников на территории Крыма.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места падения обломков сбитого беспилотника в Крыму.