«Прошу любить и жаловать»: многодетная актриса Тарханова показала старшего сына

У актрисы четыре сына, старшим наследником она гордится особенно сильно по определенной причине.

Актриса театра и кино Глафира Тарханова показала своего старшего сына Корнея. Многодетная мама честно призналась, что любуется им каждый день, так как очень завидует его волосам.

На кадрах Корней демонстрирует свою кудрявую шевелюру, которую только что расчесала мама. Такую роскошь, как отметила Тарханова, сын не всегда ей позволяет.

«Любуюсь кудрями каждый день, вот уговорила расчесать. Мамы подростков меня поймут. Не могла не поделиться этой роскошью», — написала актриса.

Сама Тарханова всю жизнь мечтала о кудрявых волосах и в шутку предположила, что именно поэтому выбрала кудрявого мужа. С супругом и коллегой по цеху Алексеем Фаддеевым актриса вместе уже 18 лет. В 2008 году у них родился первенец, а затем еще три сына: Ермолай, Гордей и Никифор.

Все дети появились на свет в домашней обстановке при участии акушерки. После каждых родов Тарханова очень быстро восстанавливалась и возвращалась к работе, из-за чего иногда приходилось пользоваться услугами няни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как многодетной Глафире Тархановой удается оставаться стройной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.