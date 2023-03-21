Путин: почти все параметры по газопроводу «Сила Сибири — 2» согласованы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29

Российский лидер рассказывал, что «Сила Сибири» стала сделкой века, благодаря которой объемы поставок нефти и угля в Китай выросли.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Глава РФ Владимир Путин сообщил о согласовании большинства параметров по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом президент рассказал во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

По словам президента в рамках российско-китайских переговоров был обсужден «хороший проект» — новый газопровод под названием «Сила Сибири — 2», который планируют протянуть из Росси в Китай через Монголию.

«Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 миллиардов метров кубических газа — надежных, стабильных поставок из России», — прокомментировал глава государства.

Путин также добавил, что совокупный объем поставок газа к 2030 году будет составлять не менее 98 миллиардов кубических метров, а также сто миллионов тонн сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай.

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