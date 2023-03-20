Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай

Россия вышла на первое место в списке стран, экспортирующих природный газ в Китай. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные таможни КНР по итогам января.

За первый месяц зимы Россия поставила в Китай 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива. Речь идет как об экспорте по газопроводу, так и о продаже сжиженного природного газа (СПГ).

За тот же период другие крупные поставщики Китая направили ему сильно меньше газа — от Туркменистана и Катара Поднебесная получила по 2,2 миллиарда кубометров, а от Австралии — 1,9 миллиарда.

Увеличение российского экспорта соответствовало согласованному ранее графику. Рост поставок произошел за счет газопровода «Сила Сибири». В январе «Газпром» прокачал по нему в Китай почти два миллиарда кубометров. Поставки СПГ добавили еще 770 миллионов кубометров — это восемь-девять партий.

Всего в январе 2023 года Китай импортировал примерно 11,3 миллиарда кубометров газа. Это на 1% больше результатов января 2022-го. При этом Поднебесная заметно нарастила закупки СПГ. Его импорт в этом январе вырос на 7% по сравнению с январем 2022 года — до 5,2 миллиона тонн. А импорт трубопроводного газа снизился на те же 7% — до 4,5 миллиарда кубометров.

Агентство отмечает, что все поставщики газа из Центральной Азии сокращают экспорт в Китай. Голубое топливо они предпочитают использовать для покрытия потребностей внутреннего рынка. Так, полностью остановил поставки Узбекистан, почти прекратил их Казахстан. Туркмения сократила экспорт до 2,2 миллиарда кубометров, что является минимальным значением за последние 27 месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания приостановила поставки газа в Европу. Перекрытый трубопровод был важным источником поставок топлива в Евросоюз после «резкого сокращения экспорта из России».