«Закон есть закон»: что будет с блогом Лерчек после судебного запрета

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61

Адвокат Егоров: семья Чекалиных не будет вести блог и выходить в интернет

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Согласны ли друзья знаменитостей на ведение блога за них?

Дело семьи Чекалиных о неуплате 300 миллионов рублей налогов все еще будоражит нервы их подписчиков. Многие из них задаются вопросами о том, стоит ли ждать нового контента или отписываться от любимых блогеров? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал адвокат Владислав Егоров, представлявший интересы семьи Чекалиных на последнем заседании.

По его словам, суд уже наложил определенные запреты на деятельность блогера Лерчек.

«Но закон есть закон. Поэтому, касаемо блога, сейчас Валерия и Артем точно его вести не будут. Потому что, им даже запрещено выходить в интернет», — рассказал эксперт.

Также он добавил, что и друзья знаменитостей вряд ли будут этим заниматься.

«Это не мое дело, мое дело — осуществлять защиту по данному уголовному делу. Но если рассуждать со стороны, то я думаю, это будет не совсем корректно, если подписчики хотят видеть одного человека, а блог будет вести другой», — говорит Егоров.

Адвокат напомнил, что вся общественность в курсе всех дел и запретов семьи Чекалиных и именно поэтому вопросов о ведении блога у подписчиков возникать не должно.

«Сейчас как раз ведется работа и со следственным комитетом и с налоговыми органами о том, чтобы всю эту ситуацию разъяснить и с минимальными потерями выйти на финишную прямую», — заключил Егоров.

Напомним, Лерчек вместе с супругом Артемом стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Оказалось, что блогер на протяжении нескольких лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников, а ее выручка превысила предусмотренный упрощенной системой налогообложения лимит.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему популярным блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов.

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