«Показательная порка»: блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов

Пандемия спровоцировала потребность граждан покупать онлайн-продукты, однако не все их продавцы оказались честными налогоплательщиками.

Уже несколько недель на просторах сети гремит дело семьи Чекалиных о неуплате 300 миллионов рублей налогов. Блогеру Лерчек предъявлено обвинение по статье об отмывании денег, а ее муж обвиняется в пособничестве. Для многих знатоков закона дело Чекалиных могло означать только одно — остальным интернет-знаменитостям стоит приготовиться к проверкам.

Сегодня в цепи появилось новое звено — в центре налогового скандала оказалась блогерша Александра Митрошина, неуплатившая 120 миллионов рублей государству. Уклонистка, предварительно, как и Лерчек, пользовалась упрощенной системой налогообложения и «дробила» поток финансов по подконтрольным счетам.

Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Тонкий в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, почему российским инфоцыганам следует озаботиться своими доходами и удостовериться в их законности. По его словам, налоговая служба СК решила основательно взять контроль над блогосферой.

Статья 174.1 УК РФ «Легализация денег полученных незаконным путем» является тяжкой, объяснил эксперт, обвинение по ней не дает права избежать уголовной ответственности. По его словам, дело Чекалиных очевидно дойдет до суда, и они выслушают обвинительный приговор.

«Сделано было, на мой взгляд, государством с целью показательной порки данным блогерам и впоследствии, на мой взгляд, будут накручиваться гайки в этой сфере», — прокомментировал эксперт.

Тонкий добавил, что вопрос о наказании для Лерчек остается открытым. Скорее всего, будет учтен ряд смягчающих обстоятельств: наличие трех малолетних детей, отсутствие судимости и наличие всяческих положительных характеристик.

«И поэтому, исходя из практики, ей может быть назначено наказание два-четыре года лишения свободы условно, хотя, конечно, загадывать далеко сложно. Максимальное наказание по статье 174.1 — до семи лет лишения свободы. Но, как я уже сказал, поскольку будут учтены, наверняка, смягчающие обстоятельства, то она будет условно осуждена. Но не исключаю и вероятность реального срока», — подчеркнул юрист.

Так как супруг Чекалиной обвиняется в пособничестве, его статья более мягкая. Однако он может пойти по делу как соисполнитель, для него будет предусмотрено такое же наказание. По словам Тонкого, история Чекалиных является звоночком для других известных и богатых инфоцыган, которые привлекают миллионы денежных средств российских граждан.

«Если раньше эта сфера регулировалась достаточно слабо, то с приходом в наш мир пандемии резко выросли доходы, резко выросли потребности граждан приобретать онлайн-курсы. Конечно же, государство взялось за это вопрос. Если будет этому делу дан ход, и будет объявлен приговор, в чем я не сомневаюсь, то это может быть серьезном инцидентом для последующих дел, и я думаю, что блогеры сейчас очень серьезно задумались на предмет легализации своего бизнеса, оплаты налогов», — поделился собеседник 5-tv.ru

Адвокат уверен, что порядок в этой сфере будет наведен. А блогерам, в свою очередь, стоит нанять грамотных адвокатов, налоговых консультантов, которые произведут аудит их деятельности, выявят недостатки и нарушения. Самый простой способ — заблаговременно погасить недоимки, чтобы избежать возбуждения уголовного дела в дальнейшем.

«Если речь идет о статье 174.1 „Отмывание и легализация денежных средств“, то здесь риски будут присутствовать у блогеров на протяжении всего срока уголовной давности привлечения по данной статье. Не секрет, что очень многие уклоняются от налогов, приобретая какое-то имущество, валюту и так далее, на счет в том числе этих денежных средств», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала борьбу с уклонением блогеров от уплаты налогов.