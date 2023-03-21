Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
Китайско-российские связи вышли за рамки двухсторонних отношений.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом стало известно во время прямой трансляции из Кремля.
В частности, было подписано заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.
Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ, углубления сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности и углубления инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов.
Помимо этого, был подписан протокол между Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством науки и технологий КНР, Объединенным институтом ядерных ислледований и Китайской академии наук для совместных исследований.
Сегодня, 21 марта в Кремле состоялись переговоры президент РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они длились около шести часов.
Глава России заявил о согласовании большинства параметров по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Также политики обсудили предложенный Пекином план может стать основой мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин обсудил с Си Цзиньпином план мирного урегулирования конфликта с Украиной.
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