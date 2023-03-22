Блогер-сыроед Лютый обвинил супругу в смерти общего ребенка от истощения

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Сам отец погибшего ребенка не признает своей вины в произошедшем.

Блогер-сыроед Лютый обвинил супругу в смерти общего ребенка от истощения

Фото: Instagram* / yarilo_drug

Читайте нас в: Дзен Новости

Задержанный полицией блогер-сыроед из Санкт-Петербурга Максим Лютый обвинил супругу в смерти их новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лютого задержали после того, как стало известно о смерти его новорожденного сына от истощения в Сочи. Ребенок умер 14 марта, а до этого, по словам блогера, болел несколько дней. 8 марта у мальчика начались хрипы, он стал задыхаться и по дороге в больницу скончался.

Позднее следствие установило, что ребенок родился 11 февраля в домашних условиях, не был зарегистрирован в органах ЗАГС и ни разу не осматривался врачами.

О самом блогере известно то, что он увлекается сыроедением, практикует обливание холодной водой и отрицает любую медицинскую помощь, в том числе лекарства.

От чая до сыроедения: как образ жизни блогера Лютого привел его семью к трагедии

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать погибшего ребенка находится под домашним арестом, самого блогера на два месяца заключили под стражу по подозрению в истязании и убийстве сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер-сыроед Максим Лютый отказался признавать вину в смерти месячного сына.


* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:28
Суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в годы ВОВ
0:14
Блогер-сыроед Лютый обвинил супругу в смерти общего ребенка от истощения
0:00
Власти Молдавии продолжают загонять своих граждан в «новостное подполье»
23:46
Проехавший по льду Фонтанки на электросамокате мужчина поплатился штрафом
23:33
Шойгу не стал давать прогноз о сроках завершения СВО
23:20
«Я умираю»: Айза рассказала о тяжелой болезни

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2