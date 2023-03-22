Умер двукратный чемпион НБА Уиллис Рид-младший

На 81-м году жизни скончался двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уиллис Рид-младший. Об этом сообщило издание The New York Post.

«Пока мы скорбим, мы всегда будем стремиться поддерживать стандарты, которые он оставил позади», — приводится заявление баскетбольной команды «Никс», где Рид провел десять лет из своей спортивной карьеры, а именно, с 1964 по 1974 год.

В составе другой команды — «Нью-Йорк» — Рид два раза стал чемпионом НБА. В начале 80-х спортсмен был включен в Зал баскетбольной славы, а во второй половине 90-х попал в список лучших 50-и игроков за всю историю ассоциации. Завершив игровую карьеру, звезда спорта около десяти лет был помощником тренера и занимал пост главного тренера в нескольких командах.

Рид связал свою жизнь со спортом, еще будучи студентом Грэмблингского государственного университета, а играть начал в школьные годы, проявив незаурядные способности.

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