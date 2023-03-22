«Экономическое и политическое харакири»: почему Грузии не светит членство в ЕС

Грузинский политик рассказал, как Запад много лет водит за нос бывшую советскую республику.

Грузия никогда и ни при каких условиях не вступит ни в Евросоюз, ни в НАТО. Такое мнение высказал экс-депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе в интервью EADaily.

Политик напомнил, что грузинское правительство фактически открыто воздержалось от присоединения к санкциям против России, вызвав крайнее раздражение у Брюсселя и Вашингтона. Однако, заняв откровенно антироссийскую позицию, Республика фактически совершила бы самоубийство, поясняет Мамрадзе.

«Для любого здравомыслящего человека и без того ясно, что Грузия, примкнув к санкциям Запада против РФ, таким образом устроила бы себе самой экономическое и политическое харакири. Россию грузинские санкции не задели бы, а вот для Грузии это было бы чревато экономическими последствиями», — отметил политик.

По мнению Мамрадзе, Грузия никогда не станет полноправным членом Евросоюза, «это миф». Главные причины — близкое к краху экономическое положение и отсутствие реформ.

То же самое и с членством в Североатлантическом альянсе. По словам политика, вступление Грузии в НАТО — это «пиар-игра» со стороны западных политиков. На самом деле вопрос о членстве страны в блоке всерьез не рассматривался никогда, подчеркнул Мамрадзе.

«Получается, что западные политики умело водят нас за нос, преследуя лишь свои цели», — констатировал политик.

Между тем Россия за последние десять лет впервые заняла первое место по товарообороту с Грузией, опередив Турцию и Китай. Именно РФ поставляет в Республику зерно, сахар, муку, молочную продукцию и многое другое по ценам гораздо ниже, чем европейские «партнеры».

Кроме того, в прошлом году из России в Грузию было переведено более двух миллиардов долларов. Благодаря этому национальная валюта лари значительно укрепилась впервые за последние 10-15 лет, отметил Мамрадзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузинский премьер Ираклий Гарибашвили обратился к украинским боевикам на фоне беспорядков в стране и призвал их не вмешиваться во внутренние дела Грузии.