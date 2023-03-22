В «Торпедо» сообщили о расторжении контракта с Андреем Талалаевым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21

Имя нового тренера ФК станет известно уже в ближайшее время.

В «Торпедо» сообщили о расторжении контракта с Андреем Талалаевым

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Московский футбольный клуб «Торпедо» сообщил, что Андрей Талалаев уходит с поста главного тренера команды. Об отставке наставника ФК сообщило издание «Спорт-экспресс».

В материале уточняется, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В пресс-службе «Торпедо» поблагодарили Талалаева за совместную работу и пожелали дальнейших успехов в его профессиональной деятельности.

«Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — отметили в пресс-службе ФК.

Талалаев заступил на пост главного тренера «Торпедо» осенью 2022 года. За почти полгода его руководства команда провела 12 матчей. Из них победоносным стал лишь один. По итогам еще двух матчей игры закончились в ничью. С октября прошлого года «Торпедо» потерпел девять поражений.

После 20 турниров команда стоит на 16 месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с восьми очками.

Ранее 5-tv.ru писал, российский футболит Павел Мамаев завершил футбольную карьеру.

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