Второй Леонтьев: стилист объяснила эпатажные образы Киркорова

Публика не успевает привыкнуть к сценическим выходкам артиста: то он в блестящем рваном костюме, то в колготках, то в мехах.

Певец Филипп Киркоров, выбирая эпатажные образы и для концертов, и для обычной жизни, пытается удержать аудиторию. С годами ему все сложнее это дается, так как ресурсы знаменитости на исходе. В этом уверена имиджмейкер, эксперт в области психологии стиля Анна Кустова.

«Я бы сказала, не побоюсь, что его ресурсы истощаются. Он просто усиливает таким образом внимание к себе, он, в принципе, в том же направлении одевается. Но вы знаете, носили вы, напрмер, красный, все привыкли. И вы думаете, как бы это усилить и надеваете алый. Он свой образ умножает на два, на три и в этот раз пытается всеми силами привлечь к себе внимание», — отметила собеседница.

Кроме того, добавила она, для артиста важно выделяться и среди своих сверстников. Примерно так же раньше делал коллега поп-короля Валерий Леонтьев, Киркоров оказался на подхвате.

«Если же говорить через психологию стиля, то это стиль-шут, который всегда весел и привлекает к себе внимание. И теперь на смену Леонтьеву пришел Киркоров», — добавила эксперт.

По ее мнению, для обычного человека тот образ, что выбирает Киркоров, неуместен и нелеп. Ни для вечеринки, ни для другого случая, если, конечно, к этому не будет прилагаться интересная история.

«Если он решит с бухты-барахты, не подведя к этому какую-то интересную историю, то это будет конечно, смотреться нелепо. Если же персонаж хочет этим образом что-то донести или привлечь к себе какое-то внимание, и он делает это неотъемлемой частью своего имиджа, это нормально. Так делал, в принципе, Киркоров, он всегда был такой странноватый, мягко говоря, для обычной публики. Не всегда, но последнее время он привлекал к себе внимания очень разными путями», — заключила стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в обычной жизни выглядит 55-летний Киркоров.