Не такой, как на экране: как в обычной жизни выглядит 55-летний Киркоров

Король отечественного шоу-бизнеса может позволить себе многое, но только не плохо выглядеть.

Российский певец Филипп Киркоров готовится к своему 56-му дню рождения и серии масштабных концертов в Москве и северной столице. Он поделился, что стремится к безупречном внешнему виду. Сайту dni.ru он рассказал, какими усилиями ему дается сохранение презентабельного образа.

Профессия артиста и постоянное внимание обязывают знаменитостей сохранять напряжение и озабоченность своей внешностью. Певец признался корреспондентам, что ощущает на себе постоянное внимание даже в VIP-зале аэропорта. Спрятаться от глаз ему не удается нигде. Однако Киркорову успешно получается украшать себя дорогой одеждой, внимательно следить за собой от корней волос до кончиков ногтей, отмечает издание.

«И я не имею права даже позволить подумать окружающим людям, что я — не в форме», — добавил он.

Киркоров заявил, что стремление выглядеть идеально для него превратилось в привычку, именно поэтому про него никогда не скажут, что он «в жизни совсем не такой, как на экране».

Перья и макияж — часть сценического образа звезды, однако в обычной жизни он должен соответствовать своему статусу. Киркоров признался, что очень устает за неимением права расслабиться. По его словам, он не может выйти на улицу без укладки или стильного лука, даже если идет гулять с домашним питомцем.

«Порой хочется надеть спортивный костюм и не думать о внешнем виде», — заключил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Дмитрий Колдун заявил о внешности Филиппа Киркорова после пластики.