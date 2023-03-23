«Враг не пройдет»: как в Севастополе отбили атаку украинских беспилотников

Защитили крымский полуостров военнослужащие Татьяна Целуйко и Марина Фалеева. Женщины сбили объекты противника с помощью стрелкового оружия.

Стали известны подробности атаки морских дронов в Севастополе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что наши моряки успешно отразили нападение. Причем победу над вражеской техникой одержали женщины — военнослущажие Черноморского флота. Их ждут награды. А вот известное убеждение в том, что женщины на корабле к беде — теперь просто несостоятельны. Как все было — расскажет корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Небо Севастополя ранним утром. Черноморский флот отражает атаку беспилотников. Трассера рассекают воздух и водную гладь. Срабатывает ПВО. И только после взрыва у берега становится ясно — цель поражена. Это был один из трех морских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать город и акваторию.

«Первый морской беспилотник ВСУ был сбит в акватории этой бухты ровно в 4:46. Аппарат остановили из стрелкового оружия. Остальные два беспилотника не смогли подобраться к Севастопольскому рейду и были уничтожены еще раньше», — рассказал журналист.

Судя по тому, что сработало ПВО — была и атака с воздуха. Но основную опасность представляли морские аппараты, два из которых подбили девушки-военнослужащие. Обнаружила беспилотник главная старшина Татьяна Целуйко.

«Начала смотреть в бинокль, увидела беспилотный морской объект, движущийся в нашу сторону хаотично двигался. Было доложено, начальники дали команду на открытие огня на поражение, открыли огонь. Понимала головой, что надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить, чтобы она не прошла дальше. Был большой страх, что врежется либо в берег, либо в корабли», — рассказала Целуйко.

Сначала уничтожили первый, затем второй. И все это на входе в гавань. Татьяне помогала старший матрос Марина Фалеева.

«Всматривались, выясняли, определяли — наш не наш. Потом, когда точно сказали, что не наш, открыли огонь. Автомат в руки и стрелять. На родной город совершили набег, атаку, будем защищать. Враг не пройдет», — рассказала Фалеева.

То, что девушки отразили диверсию ВСУ уже отметил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

«Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», — сказал министр обороны страны.

Эти самые объекты, морские беспилотники, на нужды ВСУ передала Британия. Ими боевики уже пытались атаковать Черноморский флот в октябре прошлого года. Но серьезных повреждений не нанесли. Перемоги добились только в своих и западных медиа.

«Атаки эти, скорее всего, будут продолжаться. Скорее всего, они осуществляются под контролем и при содействии спецслужб и технической разведки стран НАТО. И целями, как и ранее, будут корабли Черноморского флота», — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

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По словам экспертов, уничтожить такой беспилотник из стрелкового оружия вполне реально. Слабобронированная цель. Главное пробить обшивку, поразить электронную систему либо боезаряд, как в этот раз. Вероятнее всего, последней атакой ВСУ прощупывали оборону для подготовки следующей диверсии. Но по большому счету, сегодняшняя атака навредила только мирным жителям. В одном из зданий выбило стекла. Бухты и графскую пристань закрыли для движения судов.

«В акватории бухты недалеко от графской пристани работают несколько моторных катеров Черноморского флота которые собирают обломки упавших беспилотников как вещественные доказательства преступления», — заключил журналист.