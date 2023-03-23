В России могут запретить самостоятельно заправлять газовые баллоны

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Нередко неквалифицированная установка или использование устаревшего оборудования приводит к трагедиям — взрывам в домах.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Россиянам хотят запретить самостоятельно заправлять газовые баллоны. Как пишут «Известия», причина в том, что неквалифицированное использование может привести к авариям и взрывам в домах. Письмо общественников уже поступило на рассмотрение в правительство.

Авторы инициативы предлагают переложить все обязательства на газовые компании. По их мнению, уже заполненные баллоны должны доставлять пользователям и подключать к плитам исключительно лицензированные профессионалы.

«Во-первых, сам процесс заправки технологически должен подразумевать процесс проверки самого баллона на предмет повторного его использования. Второй момент важный — необходимо баллон взвесить, то есть какой объем газа закачан, соответственно, это тоже связано с проблемой безопасности», — отметил лидер общероссийского движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков.

По мнению экспертов, новая мера может значительно, на 20%, повысить расходы населения. Кроме того, проблема заключается не только в баллонах, но и в устаревшем или неправильно установленном оборудовании.

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