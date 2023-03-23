В Минздраве сообщили, что очаги сибирской язвы в России локализованы

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Рита Миронова
Рита Миронова 87

О первых случаях сибирской язвы в России стало известно 15 марта

В Минздраве сообщили, что очаги сибирской язвы в России локализованы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Очаги распространения сибирской язвы в России локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

«Все локализовано», — сообщил он.

Случаи сибирской язвы зарегистрированы у жителей Чувашии. Как известно, заражение произошло из-за мяса заболевшего животного. После появилась информация, что заразились еще два человека, которых с похожими симптомами госпитализировали в Московской области.

Днем 23 марта в Минздраве РФ сообщили, что информация не подтвердилась. У пациентов взяли анализы на сибирскую язву, и они оказались отрицательными. Пока что граждане находятся в изолированном боксе, чтобы исключить контакты с окружающими.

По факту заражения возбуждено уголовное дело. Известно, что первый зараженный фермер долгое время не обращался к ветеринару с просьбой осмотреть свое животное, также быку не делали профилактических прививок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сибирская язва до сих пор смертельно опасна.

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