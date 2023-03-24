Певица Елена Север о профессиях сыновей: «Я бы одобрила любой их выбор»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 511

Елена Север заявила, что одобрила бы любой выбор профессии своих сыновей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Она призналась, что счастлива делить с сыновьями не только любовь к творчеству, но и взгляды на жизнь.

Певица и телеведущая Елена Киселева, выступающая под псевдонимом Елена Север, полностью поддержала сыновей, решивших стать артистами. Владимир и Юрий продолжили дело творческой семьи. Их отец — Владимир Киселев — также является знаменитым музыкантом, а еще продюсером и участником легендарной группы «Земляне». Отпрыски звездных родителей выбрали себе сценические имена ЮрКисс и ВладиМир. 

«Безусловно, я бы одобрила любой их выбор… Мне кажется, здесь все-таки самое главное — оставаться нужным людям и оставаться человеком. Они выбрали сцену, параллельно у них есть несколько рядов бизнеса, и везде они успевают. Конечно же, бывает, разрываются, но это все — их любимое дело. Я считаю, что если человек занимается любимым делом, то это безусловно, будет успешно», — сказала Елена Север в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Накануне звездные родственники вышли на одну сцену. ЮрКисс и его мама стали ведущими концерта для военнослужащих, получивших травмы в ходе исполнения боевых задач спецоперации, и медицинского персонала, спасающего раненых. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, в Клубе Военно-медицинской академии. Там также выступили группы «Земляне» и Burito, Виктория Дайнеко, ВладиМир и Роман Архипов.

По словам Елены Север, она счастлива делить с сыновьями не только любовь к творчеству, но и взгляды на жизнь. Политические события последнего года внесли раздор во многие семьи, часто родные люди рвут отношения из-за диаметральных позиций. Но в доме певицы царят мир, общее желание трудиться на благо страны и поддерживать ее. В том числе своей музыкой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Дайнеко поделилась впечатлениями от выступления перед военнослужащими.

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