Четырехлетний ребенок утонул в луже в Башкирии

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Инцидентом уже занялась прокуратура.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан; 5-tv.ru

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Жуткая трагедия произошла в Башкирии, где в глубокой луже утонул ребенок. По предварительной версии, четырехлетняя девочка гуляла со старшими детьми, пока родители находились дома.

В какой-то момент девочка уронила в лужу игрушку потянулась за ней, не смогла удержать равновесие и упала в воду. Выбраться из ловушки ребенок самостоятельно не смог. Когда другие дети заметили пропажу малышки — было уже слишком поздно. Инцидентом занялась прокуратура.

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