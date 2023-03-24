Четырехлетний ребенок утонул в луже в Башкирии
Инцидентом уже занялась прокуратура.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан; 5-tv.ru
Жуткая трагедия произошла в Башкирии, где в глубокой луже утонул ребенок. По предварительной версии, четырехлетняя девочка гуляла со старшими детьми, пока родители находились дома.
В какой-то момент девочка уронила в лужу игрушку потянулась за ней, не смогла удержать равновесие и упала в воду. Выбраться из ловушки ребенок самостоятельно не смог. Когда другие дети заметили пропажу малышки — было уже слишком поздно. Инцидентом занялась прокуратура.
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