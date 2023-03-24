На Курилах лиса соблазнилась на печенье и попала в объектив фотокамеры

В окрестностях Северо-Курильска рыжая хищница в поисках еды забрела на дачу к фотографу-любителю. У себя на участке он установил фотоловушку и положил на камень угощения. В меню были рыбные консервы и печенье на десерт.

Лиса появилась около полуночи. Она сунула морду в банку и принялась за еду, но довольно быстро решила не мелочиться и стащить угощение вместе с тарой. Через некоторое время она вернулась и покрутилась около пустого камня в надежде на еще одну вкусняшку.