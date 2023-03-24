Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 260

Подоляк: разговор Зеленского и Си Цзиньпина сложно организовать из-за позиции КНР

Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

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До этого Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, где встречался с Владимиром Путиным.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и представителя КНР Си Цзиньпина планируется, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. С его слов, организацией беседы занимаются глава офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Однако здесь существуют определенные сложности и недопонимания. Подоляк предполагает, что Си Цзиньпин не решил, хочет ли заниматься вопросом по урегулированию украинского конфликта, либо же будет занимать нейтральную позицию и находиться в стороне. По его словам, эта нерешительность мешает провести беседу двух лидеров.

«То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — заявил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Прежде была информация, что представитель КНР собирается встретиться с лидером Украины после визита в Москву и переговоров Владимиром Путиным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова прокомментировала встречу Путина и Си Цзиньпина.

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