Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арины Рутто

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала восьмилетняя Арина из Ставропольского края.

У девочки страшный диагноз — секретирующая опухоль головного мозга. Арине срочно требуется протонная лучевая терапия, однако стоит такое лечение очень дорого — два с половиной миллиона рублей. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать всю сумму и даже больше. Всего за сутки вы перечислили 2 миллиона 609 тысяч 132 рубля. Большое вам спасибо!