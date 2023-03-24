Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арины Рутто
Восьмилетняя девочка столкнулась со страшной болезнью — опухолью головного мозга.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала восьмилетняя Арина из Ставропольского края.
У девочки страшный диагноз — секретирующая опухоль головного мозга. Арине срочно требуется протонная лучевая терапия, однако стоит такое лечение очень дорого — два с половиной миллиона рублей. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать всю сумму и даже больше. Всего за сутки вы перечислили 2 миллиона 609 тысяч 132 рубля. Большое вам спасибо!
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