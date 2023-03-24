«Я верю в Россию»: после болезни Щербаков появился на публике и зарядил всех пламенной речью

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Российский артист поддержал военнослужащих и заявил об уверенности в победе России над украинскими националистами.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Щербаков пришел на церемонию награждения лауреатов премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА). В своей речи он затронул темы патриотизма и спецоперации.

«Дорогие друзья, я горжусь тем, что я нахожусь в этом здании, в историческом здании Театра Советской Армии. Я горжусь тем, что меня пригласили на вручение премии в области литературы, искусства, кино, театрального искусства. В общем, премия вручается тем, кто внес вклад в нашу победу», — отметил актер.

Щербаков заговорил и о работе российский военных в зоне СВО.

«Я не сомневаюсь в нашей победе. Конечно, будет трудно, будет сложно, но русская армия, как и Советская армия в свое время, никогда не терпела поражений, всегда побеждала. И я уверен, что и сейчас мы мы победим, обязательно победим. Пусть нелегко, пусть не сразу, но обязательно победим. Я верю в победу и верю в Россию», — заключил народный артист РФ.

Стоит отметить, это первое появление артиста после того, как его госпитализировали с подозрением на коронавирус. 14 января 2022 Щербаков последний раз на публике в заповеднике Федора-Стрельца на концерте, а потом только выступал на спектаклях.  

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Антон Шагин передал российским бойцам снаряжение в зону СВО.

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