В Штатах ушел из жизни сценарист «Крутого Уокера»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 17

Американский сценарист Гордон Т. Доусон умер от рака легких

В Штатах ушел из жизни сценарист «Крутого Уокера»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Matthias Hauser

Читайте нас в: Дзен Новости

Именно ему обязан мировой славой легенда боевых искусств Чак Норрис.

В Калифорнии на 85-м году ушел из жизни известный американский сценарист Гордон Т. Доусон. Именно ему обязан славой мировая звезда Чак Норрис, сыгравший в картине «Крутой Уокер».

Одним из первых о кончине кинодеятеля сообщило зарубежное издание Deadline. Там отмечается, что причиной смерти стал рак легких, которым последнее время страдал Доусон.

Путь к славе у знаменитости был непростым, и прежде чем найти себя в кино, Гордон Т. Доусон некоторое время даже работал пожарным. Первые шаги в мир кинематографа он сделал в середине 60-х, приступив к проекту «Майор Данди». Правда, к сценарию фильма он имел самое косвенное отношение — тогда режиссер киноленты Сэм Пекинпа попросил его помочь состарить костюмы и тот охотно согласился.

Гордон Доусон (слева) и Боб Дилан на съемочной площадкеГордон Доусон (слева) и Боб Дилан на съемочной площадке. Фото: Кадр из к/ф «Пэт Гэрретт и Билли Кид», реж. Сэм Пекинпа, 1973 г.

Дальше — больше: в 1974-м он уже стал соавтором картины «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа», вместе с этим иногда играл эпизодические роли.

Самую большую известность кинодеятелю принес проект «Крутой Уокер» (1993) с Чаком Норрисом — Доусон выступил в нем уже в качестве сценариста, написав 30 эпизодов для фильма, начиная со второго сезона. Кроме того, знаменитости доверили продюсировать четвертый сезон киноленты. Так, благодаря ему о мир узнал о легенде боевых искусств Чаке Норрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти лауреата премии «Оскар» режиссера Питера Уэрнера.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

10:50
В Штатах ушел из жизни сценарист «Крутого Уокера»
10:36
Ночной боулинг: пьяный водитель разбил девять припаркованных машин в Тюмени
10:14
Экс-советник ЦРУ предрек неизбежный военный конфликт между РФ и США
10:00
Артиллеристы и десантники: лучшее видео из зоны СВО за день
9:43
Коллектив Linkin Park выпустил неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона
9:21
Джо Байден оценил сближение России и Китая

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео