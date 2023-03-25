В Штатах ушел из жизни сценарист «Крутого Уокера»

Именно ему обязан мировой славой легенда боевых искусств Чак Норрис.

В Калифорнии на 85-м году ушел из жизни известный американский сценарист Гордон Т. Доусон. Именно ему обязан славой мировая звезда Чак Норрис, сыгравший в картине «Крутой Уокер».

Одним из первых о кончине кинодеятеля сообщило зарубежное издание Deadline. Там отмечается, что причиной смерти стал рак легких, которым последнее время страдал Доусон.

Путь к славе у знаменитости был непростым, и прежде чем найти себя в кино, Гордон Т. Доусон некоторое время даже работал пожарным. Первые шаги в мир кинематографа он сделал в середине 60-х, приступив к проекту «Майор Данди». Правда, к сценарию фильма он имел самое косвенное отношение — тогда режиссер киноленты Сэм Пекинпа попросил его помочь состарить костюмы и тот охотно согласился.

Гордон Доусон (слева) и Боб Дилан на съемочной площадке. Фото: Кадр из к/ф «Пэт Гэрретт и Билли Кид», реж. Сэм Пекинпа, 1973 г.

Дальше — больше: в 1974-м он уже стал соавтором картины «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа», вместе с этим иногда играл эпизодические роли.

Самую большую известность кинодеятелю принес проект «Крутой Уокер» (1993) с Чаком Норрисом — Доусон выступил в нем уже в качестве сценариста, написав 30 эпизодов для фильма, начиная со второго сезона. Кроме того, знаменитости доверили продюсировать четвертый сезон киноленты. Так, благодаря ему о мир узнал о легенде боевых искусств Чаке Норрисе.

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