Эмигрирующие звезды не планируют возвращаться в Россию.

Уехавшим из России звездам не хватает денег для жизни за границей, поэтому они вынуждены распродавать недвижимость в России. Об этом сообщила бывшая супруга режиссера Бориса Грачевского Анна.

«Денег нема! Видимо, не собираются возвращаться — это раз. А два — жить за границей дороже, не хватает средств для того, чтобы существовать», — рассказала телеведущая на премьере фильма «Джон Уик 4».

Анна Грачевская призналась, что многие ее знакомые жаловались на дороговизну заграничной жизни. Особенно в странах Евросоюза.

«Европа очень дорогая — куда ты ни поедешь. У меня очень много, кто уехал, переехал. И все сталкиваются с теми обстоятельствами, что там недешево», – подчеркнула бывшая жена Бориса Грачевского.

Телеведущая добавила, что считает неправильным, когда уезжающие звезды сжигают мосты со своей страной и поливают грязью ее жителей.

«Я бы так не поступила», – заверила Анна.

После начала спецоперации по защите Донбасса некоторые российские знаменитости сбежали из России и начали критиковать ее политику и граждан, благодаря которым прославились и заработали большие деньги. Позднее появились сообщения о том, что теперь уехавшие знаменитости вынуждены продавать свои дома и другое жилье.

При этом наблюдается и обратный тренд. Ранее 5-tv.ru сообщал, что итальянская теледива Орнелла Мутти вернется в Москву.