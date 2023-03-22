Наступает новая эпоха сотрудничества: итоги визита Си Цзиньпина в Москву

Наиболее интересные перспективы сближения Москвы и Пекина ожидаются в научно-технической отрасли, уверен политолог Антон Бредихин.

Трехдневный визит председателя Китайской Народной республики (КНР) Си Цзиньпина в Москву стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Реакция стран "коллективного Запада", как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предсказуемо была враждебной. И неудивительно: Китай по многим показателям уже обгоняет США, а встреча лидера с президентом России Владимиром Путиным только подчеркивает самостоятельность в принятии решений без оглядки на мнение западного гегемона. К тому же, отношения двух стран находятся на самом высоком уровне в истории.

О том, какие возможности сулит сотрудничество Китая и России, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

К каким соглашениям пришли Россия и Китай во время визита Си Цзиньпина

В настоящий момент одним из важных векторов в развитии двустороннего партнерства станет область энергетики. Причем для России совместные проекты сулят бурное развитие инфраструктуры на востоке страны.

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Еще одним приоритетным направлением, которое не очень афишируется, но оно было озвучено официально — это научное взаимодействие и выстраивание координации в этой сфере между РФ и КНР.

«Сейчас идет активное взаимодействие между нашими международными научными базами, разработками в технической и гуманитарной сферах», — отметил Бредихин.

При этом ожидается, что в скором времени результатом сотрудничества станет прорыв в области цифровизации, в частности выпуске высокоскоростных мобильных телефонов и компьютеров отечественного производства.

«Я уверен, что будущий выпуск тех же мобильных телефонов совместного российско-китайского производства с использованием нашей Aurora (разработанная в РФ оперативная система - Прим. ред.) не за горами. Думаю, что к осени уже появятся первые модели, которыми будут пользоваться в том числе и органы власти. Нам нужна безопасная система, которая недоступна для ЦРУ и слива тех или иных баз данных», — спрогнозировал эксперт.

При этом обмен опытом в области технологий будет честным и продуктивным.

«Будет координация на научно-техническом сотрудничестве. Как в свое время Советский Союз помогал Китаю, благодаря чему страна стала ядерной державой, так и сегодня Китай будет помогать нам в разработке именно наших цифровых технологий», — пояснил Бредихин.

Если говорить о китайских коллегах, то в фокусе их внимания, в частности, оказались навыки и опыт российских военных.

«В последнее время в Китае все больший интерес вызывает казачество, а казаки, как мы знаем, выступили хорошо на специальной военной операции. Китай очень заинтересован этим фактом», — подчеркнул политолог.

Антон Бредихин также отметил, что при всей скромности официальных итогов трехдневного визита китайской делегации, вне сомнения, самые важные вопросы остались за кадром. По его мнению, все решения уже оговорены, но будут предаваться огласке постепенно. Причем случится это, скорее всего, уже в рамках дальнейшего визита председателя правительства России Михаила Мишустина, а затем и Владимира Путина в Китай.

Причем необъявленная часть переговоров, вероятно, касается военного сотрудничества двух стран. Так, предполагается, что Китай договорился о поставках вооружений России через Белоруссию и КНДР. Тем не менее, в окончательной резолюции такие решения не прозвучали. В связи с этим США и страны Евросоюза ускорили передачу Украине новых видов вооружений.

«Тот самый военно-политический альянс, о котором предвещали перед визитом Си Цзиньпина в Москву, объявлен не был. Но если де-юре этого нет, то де-факто это уже свершилось», — считает политолог Бредихин.

Ожидания отечественных политиков от сближения России и Китая

В основе российско-китайских отношений, прежде всего, лежит взаимный экономический интерес, а не действия против третьих стран. На этом сделал акцент министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что в 2022 году товарооборот достиг между Россией и Китаем достиг 185 миллиардов долларов, продолжая расти.

Причем сотрудничество идет по всем направлениям, преимущественно в энергетической сфере. Россия является одним из крупнейших поставщиков газа, нефти, угля в КНР. Взамен китайские компании вливают инвестиции в российские проекты, а основном связанные с газохимией, деревообработкой, автомобилестроением и строительством транспортных узлов.

«Мы с китайской стороной обсуждаем вопросы выстраивания независимой платежно-финансовой инфраструктуры. Ну и безусловно, мы заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции на китайский рынок, мы очень активно поставляем туда уже мясо курицы и продукты», — подчеркнул Решеников.

В том числе на меморандуме обсуждались вопросы касательно сотрудничества стран в рамках БРИКС и ШОС. Помимо торговли и инвестиций в фокусе внимания РФ и КНР оказались вопросы туризма, предусматривающие групповые поездки с ускоренным оформлением виз.

Реакция западных поликов и общественных деятелей на сближение России и Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Huanchi; 5-tv.ru

Экс-офицер армии США Скотт Беннет выразил надежду, что, увидев дружеский диалог между РФ и КНР, европейские страны пересмотрят свое отношение к этим государствам, потому как сближение этих стран в различных вопросах усиливается в то время, как западные связи, подобно ветхим зданиям, постепенно ослабевают и рушатся.

«Это привлекает и другие страны — Индию, Саудовскую Аравию, Иран. Это постепенно приведет к тому, что и страны Европы не захотят больше подчиняться США. Европейские страны отдадут предпочтение многополярному миру, который поддерживают Россия и Китай», — отметил Беннетт.

Беннет уверен, что желание США стать мировым гегемоном приведет к тому, что Запад будет уничтожен, а другие страны перестанут смотреть на эту страну как на цивилизованное государство.

Китайское влияние, как надеются многие политики и общественные деятели, смогут позитивно повлиять на России в разрешении конфликта с Украиной. По словам депутата бундестага Яна Нольте, Китай способен выступить посредником в урегулировании отношений между этими государствами. И у КНР есть опыт в примирении противоборствующих сторон.

«Китайский план из двенадцати пунктов находит определенное одобрение и в России, и на Украине. Китай уже добивался внешнеполитического успеха, когда выступил посредником между Саудовской Аравией и Ираном. Причем в том регионе, где США считали, что только они могут быть посредниками», — напомнил Нольте.

Предложения Си Цзиньпина в вопросе примирения России и Украины, по его мнению, — это сигнал к тому, что «пора положить конец западной заносчивости по отношению к остальному миру» и прекратить борьбу за геополитическое господство, иначе кто-то в будущем может потерять свою значимость в большой политике.

«Многим нравится ссылаться на некую западную систему ценностей и объяснять этим якобы естественное превосходство над другими странами. Этому высокомерию надо положить конец», — выразил мнение депутат бундестага.

Ян Нольте также сообщил, что вместо критики Китая и ее желаний быть посредником в урегулировании конфликта, Германия и другие страны должны были в 2015-м выполнять контроль за соблюдением Минских соглашений, а постоянно вводить санкции против России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Депутат бундестага Штеффен Котре подчеркнул, что решить многие политические вопросы мирно можно только посредством диалога и налаживания связей. Эксперт отметил особый характер взаимодействия России и Китая. Создание новых каналов связей, по его словам, между государствами помогает мирному урегулированию конфликтных ситуаций. С этой точки зрения подходит к решению важных политических вопросов КНР.

«Китай не сдерживается давлением, исходящим от Запада, и Китай не так одностороннее смотрит на мир, как Запад. И это дает надежду на позитивное развитие. Люди должны разговаривать друг с другом. Только так можно добиться конкретных результатов», — пояснил депутат бундестага.

По словам Котре, в этой стране уже внесли предложения, которые помогут установить мир.

Реакция западных СМИ

Если в российских и китайских СМИ тон освещения встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина одинаково положительный, то реакция западной прессы подчеркнуто враждебная.

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Так, издание Politico сделало акцент на том, что целью встречи является совместное противостояние США, несмотря на то, что лидеры двух стран неоднократно подчеркивали, что их сотрудничество не направлена против третьих стран.

«За последнее десятилетие Си Цзиньпин девять раз посещал Путина в Москве. Первой страной, куда Си Цзиньпин приехал после переизбрания на пост председателя КНР, стала Россия, что подчеркивает значение, которое китайский лидер придает этим стратегическим отношениям. Си Цзиньпин и Путин видят друг в друге важного союзника, с которым могут вместе противостоять политическому курсу администрации президента США Джо Байдена», — заверяет американская пресса.

Менее дипломатично выразился журналист Time, с издевкой отметившего желание китайского лидера пожать руки «военному преступнику». Кроме того, он выразил сомнение относительно предложенного Китаем мирного плана по урегулированию украинского кризиса.

«На самом деле, непохоже, чтобы Украина была в центре внимания Си Цзиньпина. Из 1800 слов, произнесенных им для комментария „Российской газете“, слово „Украина“ звучало только три раза. Гораздо больше внимания он уделяет радости укрепления двусторонних отношений и росту товарооборота», — написал он.

Автор колонки в The New York Times также подчеркнул, что якобы «братские» чувства к Владимиру Путину Си Цзиньпина вызваны страхом перед «сдерживанием Китая» США. По его мнению, председателя КНР волновала вовсе не Украина, несмотря на слова о мире. Кроме того, он обратил внимание, что лидер Китая поспособствовал укреплению правлению Путина своими заявлениями.

«Господин Си дошел до того, что поддержал Путина на новый срок, дав россиянам понять, что они должны поддержать его на президентских выборах, которые состоятся через год», — подчеркнул он.

Итальянская пресса утверждает, что визит Си Цзиньпина преследует вовсе не миротворческие цели, а желает разрушить модель однополярного мира, навязанную США. И в этом вопросе, по мнению издания La Repubblica, Россия может выступить надежным союзником для Китая.

«Для Си Цзиньпина, который претендует на соизмеримое с его экономическим весом дипломатическое влияние Китая, Россия остается ценным партнером не только для обеспечения его энергетических потребностей, но и для противостояния тому, что они с Путиным считают агрессивной политикой США», — пишет издание.

Издания других стран также отметили общность интересов России и Китая в намерении создания многополярного мира.

«Цель Си Цзиньпина — создание альтернативы, которая представлена сегодня миру. С одной стороны, есть Китай, „ответственное“ государство, которое обращается к ООН и ее Уставу, к многополярному и более демократическому порядку, к международным организациям и законам. Это лагерь стабильности и мира. С другой стороны, также по мнению Пекина, есть США и их союзники, которые разжигают конфликт (на Украине), вооружая Киев, угрожают поставкам энергоносителей и зерновых», — пишет швейцарское издание Le Temps.

Сближение двух стран вызвало беспокойство у некоторых журналистов. Канадское издание The Globe and Mail отмечает взаимодействие государств по вопросам военной политики

«В Совместном заявлении лидеры призвали США прекратить „подрывать международную и региональную безопасность“ и обязались проводить больше совместных военных учений. В то же время в нем уточняется, что китайско-российские отношения не направлены против какой-либо третьей страны», — отметили журналисты.

Несмотря на негативные отзывы, приглашение Си Цзиньпина в Москву стало важным этапом сближения России и Китая и начала сотрудничества стран по многим вопросам. Такая возможность пугает западные страны, потому и эта встреча, в основном, получила негативные отзывы.