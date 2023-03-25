Как сохранить воспоминания: жена Брюса Уиллиса устроила ему сюрприз в годовщину

Заботливая жена решила, что хочет возродить моменты из 2009 года специально для мужа.

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий от афазии — расстройством, снижающим способность понимать чужую речь и использовать собственную, снова смог почувствовать себя молодым и здоровым. Его жена Эмма Хеминг устроила ему настоящий сюрприз в 14-ю годовщину их свадьбы.

В своем личном блоге она поделилась видео, на котором они с Брюсом Уиллисом обновили клятвы любви и верности. На празднике присутствовали дочери актера Румер и Скаут Уиллис, его друг Стивен Идс и много детей.

«Мы сделали это в том же месте, где мы сказали друг другу „да“ еще в 2009 году. Я так рада! Используйте любую возможность, чтобы объединиться и отпраздновать важные события с семьей и близкими. Это моменты, которые вы можете сохранить на всю жизнь», — написала она в комментарии к видео.

По ее словам, люди в состоянии сберечь любые воспоминания в сохранности для тех, кто не может этого сделать.

К слову, Эмма Хеминг постоянно устраивает для своего возлюбленного разнообразные праздники. Например, в день его рождения она устроила ему вечеринку-сюрприз, куда пришла даже его бывшая жена Деми Мур. Сам Брюс Уиллис был крайне счастлив и даже держался очень бодро, как ему пели знаменитую песню Happy Birthday.

Напомним, у Брюса Уиллиса — лобно-височная деменция. Это редкое заболевание, которое вызывает расстройство памяти, нарушения в поведении и затрудненность речи. Из-за того, что клетки головного мозга у пациентов с подобным диагнозом отмирают, в конце жизни у них возникает полный распад личности. Выживаемость при таком заболевании составляет около десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Брюса Уиллиса расплакалась от бессилия в день его рождения.