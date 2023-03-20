Жена Брюса Уиллиса расплакалась от бессилия в день его рождения: «Горе каждый день»

Вот уже год голливудский актер борется с неизлечимым недугом. Изначально ему диагностировали афазию, но позже выяснили, что это лишь один из симптомов деменции.

Жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг вышла в эфир в социальных сетях в день его рождения, обливаясь слезами. 19 марта артисту исполнилось 68 лет. Но не возраст супруга тяготит 44-летнюю женщину, а ежедневные трудности, связанные с его неизлечимым недугом. Год назад Уиллису диагностировали афазию — расстройство, снижающее способность понимать чужую речь и использовать собственную. Недавно врачи уточнили свой вердикт, о чем Хеминг рассказала поклонникам. Оказывается, афазия — лишь один из симптомов лобно-височной деменции.

В день рождения мужа бывшая модель решила поблагодарить армию фанатов за поддержку в тяжелые для ее семьи времена. Она не смогла сдержать слез и призналась, что каждый день становится испытанием. Видеть перед собой угасающего супруга, ухаживать за ним и понимать безысходность своего положения порой невыносимо. Хеминг часто читает в соцсетях оды своей силе воли, но не делает вид, будто все дается ей с легкостью. Она решила быть честной — показывать свою жизнь без голливудских фильтров.

«Итак, сегодня день рождения моего мужа. Я начала утро с того, что расплакалась… Люди говорят мне: „Я не знаю, как тебе это удается“… У меня нет выбора. Я бы хотела его иметь», — сказала Хеминг.

Как отметила жена актера, помимо прочего она ответственна за судьбы двоих детей. Поэтому времени на слезы остается не так уж много. Приходится брать себя в руки и приступать к обязанностям. И Эмма делает свое важное дело, несмотря ни на что.

«У меня действительно каждый день бывают моменты грусти, горе каждый день. И я чувствую это сегодня, в его день рождения», — добавила женщина.

Как отметила Хеминг, ей непросто было решиться на откровение. Но прежде семья Уиллиса публично заявила, что решение делиться подробностями его болезни было принято неслучайно. Близкие уверены, что сам актер хотел бы этого, так как верил в живой пример как элемент помощи. Родные артиста считают, если бы он мог, то сам рассказал бы миру свою историю. И вдохновил бы многих и дал понять, что они не одиноки в своей беде.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-невролог Марина Аникина рассказала, как долго может прожить с деменцией Брюс Уиллис.