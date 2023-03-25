Президент Турции обратился к РФ за помощью в восстановлении инфраструктуры после землетрясений

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили мировую ситуацию в телефонном разговоре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения. Он обратился к Владимиру Путину за помощью в налаживании поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенного жилья и инфраструктуры городов. Примечательно, что именно РФ стала первой страной, к которой Эрдоган обратился с такой просьбой.

Также они обсудили актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Эрдоган отметил, что удовлетворен положительной динамикой торгово-экономических связей и успешной реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Турецкий лидер поблагодарил и позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся зерновой сделки. Оба президента высказали понимание насчет принципиальной позиции российской стороны добиться полного выполнения «пакетных» договоренностей — по устранению барьеров для сельской продукции из России.

Также в разговоре была затронута сирийская проблематика и подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент РФ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган в разговоре придал большую важность скорейшему окончанию украинского конфликта за столом переговоров.