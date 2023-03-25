Запад не решается конфисковать активы РФ, опасаясь непредвиденных последствий

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

NYT: Запад не конфискует российские активы, так как это может подорвать веру в законы

Запад не решается конфисковать активы РФ, опасаясь непредвиденных последствий

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Читайте нас в: Дзен Новости

Может ли арест российских счетов также может подорвать веру в доллар?

Идея о конфискации замороженных активов РФ для передачи Украине получает все больше поддержки, однако ряд высокопоставленных американских чиновников скептически оценивают ее. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным, среди некоторых чиновников из США и других стран существует серьезные опасения, что конфискация замороженных активов может подорвать веру в систему мировых законов.

Например, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен искренне верит, что арест российских счетов также может подорвать веру в доллар.

«Вполне возможно, что стоимость восстановления Украины после окончания военного конфликта намного превысит ту сумму, которую могут дать Европа и США», — добавили в статье.

Напомним, президент России Владимир Путин уже заявлял, что политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, однако рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Но подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог предостерег российских бизнесменов от попыток «понравиться» Западу.

+10° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

21:21
Запад не решается конфисковать активы РФ, опасаясь непредвиденных последствий
21:05
Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру
21:02
Путин: ограничивая доллар, США сами пилят сук, на котором сидят
20:56
Путин о протестах в Париже: Россия сохранила льготные режимы, во Франции такого нет
20:50
Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам СП
20:33
Путин: у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

Сейчас читают

«За дверь ему закинуть»: как российские военные «шугают» ВСУ при помощи дрона
«Они оступились»: Курбан Омаров пожалел Лерчек и Митрошину
Врач призвал спасти печень Костомарова: «Ситуация очень тяжелая»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео