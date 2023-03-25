Запад не решается конфисковать активы РФ, опасаясь непредвиденных последствий

Может ли арест российских счетов также может подорвать веру в доллар?

Идея о конфискации замороженных активов РФ для передачи Украине получает все больше поддержки, однако ряд высокопоставленных американских чиновников скептически оценивают ее. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным, среди некоторых чиновников из США и других стран существует серьезные опасения, что конфискация замороженных активов может подорвать веру в систему мировых законов.

Например, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен искренне верит, что арест российских счетов также может подорвать веру в доллар.

«Вполне возможно, что стоимость восстановления Украины после окончания военного конфликта намного превысит ту сумму, которую могут дать Европа и США», — добавили в статье.

Напомним, президент России Владимир Путин уже заявлял, что политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, однако рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Но подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог предостерег российских бизнесменов от попыток «понравиться» Западу.