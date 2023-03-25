Честный разговор: главные заявления Владимира Путина

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Иван Обухов
Иван Обухов 228

Сегодня глава государства в эфире федерального канала рассказал о своем отношении к проводимой Западом политике и о том, как Россия будет справляться с новыми вызовами.

Честный разговор: главные заявления Владимира Путина

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Владимир Путин заявил, что Россия прекрасно осведомлена о том, что «коллективный Запад» планирует поставлять на Украину различное вооружение. Но, как заметил российский лидер, важно оценивать, что последует за этой накачкой оружием.

Путин категорически не согласился с заявлениями Запада о том, что обедненный уран не вызывает абсолютно никаких последствий для людей и экологии. Эти боеприпасы обязательно начнут загрязнять окружающую среду, преимущественно посевные площади.

Президент России заявил, что у России есть, чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном. У РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла.

Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков». По словам российского лидера, «трудно будет добиться правды, но когда-нибудь это вскроется».

Российский лидер прокомментировал протесты в Париже. Путин рассказал, что российский подход к пенсиям сильно различается от того, который применяют во Франции.

Путин сообщил, что Российская Федерация вовсе не посягает на доллар, такие заявления не соответствуют действительности. Россия бы пользовалась долларом и дальше, но США ни в какую не дают этого сделать.

Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру. Что обсудили два лидера в такой обстановке?

Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ отметил, что Александр Лукашенко давно поднимал вопрос о перевозке российского тактического ядерного оружия на территорию республики.

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