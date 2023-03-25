Путин: обедненный уран в снарядах грозит последствиями для населения и экологии Украины
Путин не согласился с заявлениями Запада о том, что обедненный уран не вызывает никаких последствий
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Эти боеприпасы обязательно начнут загрязнять окружающую среду, преимущественно посевные площади.
Президент РФ Владимир Путин категорически не согласился с заявлениями Запада о том, что обедненный уран не вызывает абсолютно никаких последствий для людей и экологии. Об этом он заявил в беседе с журналистами в эфире одного из федеральных телеканалов.
«Дело в том, что они, конечно, не относятся к оружию массового поражения, это правда», — заметил лидер России.
Президент отметил, что боеприпасы с обедненным ураном — это наиболее опасное оружие для людей и окружающей среды из-за того, что поднимают после себя радиоактивную пыль. Владимир Путин также сообщил, что России есть, чем ответить на эти снаряды, у страны много такого оружия, но она его пока не применяет.
«Специалисты эксперты подтверждают, что после использования в бывшей Югославии, после использования в Ираке кратно, повторяю, кратно выросли онкологические заболевания у местных граждан», — отметил президент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, которые поставят на Украину.
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