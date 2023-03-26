Теперь в живописный городок приезжают украинские беженцы — больше, чем в любой другой населенный пункт на юго-западе Германии.

Немецкий курортный городок Баден-Баден остро ощутил отсутствие российских туристов. Как пишет газета Schwaebische Zeitung, более 200 лет сюда приезжало огромное количество русских гостей, а теперь наступили тяжелые времена. Заместитель председателя городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина назвала этот момент поворотным в жизни курорта.

Прощание с Россией началось в 2014 году, с первыми санкциями против страны после ее воссоединения с Крымом. Украинский конфликт довел ситуацию до предельной точки, к большому сожалению владельцев местных ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков в пешеходной зоне. Теперь в Баден-Баден приезжают украинские беженцы, больше, чем в любой другой город на юго-западе Германии.

«Все кончено. Русские больше не приедут», — говорит Валентина Юшина.

Авторы материала отмечают, что многим состоятельным россиянам пришлось продать свою недвижимость в городе, а дирижер Валерий Гергиев, в частности, был вынужден прекратить сотрудничество с местным концертным залом. Как подчеркнула Юшина, 30 лет назад, когда она приехала в Баден-Баден, курорт процветал, и все «были просто зациклены на русских». Благодаря туристам из РФ бизнесмены здесь сколотили состояния, но от прежнего уюта не осталось и следа.

Валентина Юшина хочет сохранить прошлое для настоящего. Она призналась, что тяжело переживает нынешнюю политическую ситуацию и отношение мира к россиянам. По ее мнению, нельзя допустить, чтобы оборвалась последняя нить и пропал интерес к русской культуре. Чтобы бороться с «отменой» России, она организует концерты, чтения и лекции.

«Мы должны показать, что немцы и русские принадлежат друг другу, влияют и обогащают друг друга», — цитирует Юшину издание.

Как заключили авторы статьи, может быть, однажды россияне вернутся в Баден-Баден и окажутся в любимом курортном городе, и их встретят так же гостеприимно, как сегодня их соседей из Украины. Но пока «коллективный Запад» продолжает санкционную атаку. Евросоюз ввел уже десять пакетов ограничений и анонсировал одиннадцатый. Более того, писал ранее 5-tv.ru, хочет ввести санкции против стран Центральной Азии из-за помощи РФ.