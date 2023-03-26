Британцы раскритиковали свою армию после просьбы генерала Бэрронса к Путину

Читателей британского таблоида Daily Mail возмутило состояние вооруженных сил страны после необычной просьбы отставного генерала Ричарда Бэрронса к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее экс-командующий объединенными войсками заявил, что армия Великобритании потеряла в боеготовности из-за недостаточного финансирования. По этой причине Бэрронс попросил Путина предупредить за пять-десять лет, если Россия надумает напасть, чтобы у Лондона были шансы на победу.

Это спровоцировало массу комментариев со стороны британских читателей. Одни удивлялись противоречиям в СМИ, другие сетовали на армию, третьи обсуждали боевые возможности России.

«То говорят, что Россия слабая и растеряла свое вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться ее!»

«Может быть, Западу перестать дразнить медведя и начать использовать дипломатию?»

«Если мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про российский флот?»

«Если русские высадятся в пятницу, то к утру понедельника займут Вестминстерский дворец. А граждане и пресса так и будут переживать о томатах и закупках туалетной бумаги»;

«Две русских атомных бомбы превратят весь остров в стекло. Им даже не нужно отправлять живую силу», — возмутились читатели Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как британский генерал Ричард Бэрронс объяснил, почему НАТО избегает вооруженного столкновения с Россией.