Причину смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова раскроют 27 марта

Причина смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу 2021 года Павла Кротова станет известна 27 марта. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Понгильский в беседе с ТАСС.

«Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник», — сказал Понгильский.

Павел Кротов умер во сне в ночь с пятницы на субботу. Печальную новость сообщили представители Федерации фристайла РФ.

Как отметил Александр Понгильский, у Кротова в последнее время были проблемы со здоровьем. Из-за травмы колена спортсмен не выступал в сезоне после Олимпиады, вернуться в спорт планировал позже, а пока уделял время восстановлению.

«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом», — признался Понгильский.

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