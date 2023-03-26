Причину смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова раскроют 27 марта

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 909

Спортсмен скончался во сне в возрасте 30 лет. Что могло с ним произойти?

Причину смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова раскроют 27 марта

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Причина смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу 2021 года Павла Кротова станет известна 27 марта. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Понгильский в беседе с ТАСС.

«Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник», — сказал Понгильский.

Павел Кротов умер во сне в ночь с пятницы на субботу. Печальную новость сообщили представители Федерации фристайла РФ.

Как отметил Александр Понгильский, у Кротова в последнее время были проблемы со здоровьем. Из-за травмы колена спортсмен не выступал в сезоне после Олимпиады, вернуться в спорт планировал позже, а пока уделял время восстановлению.

«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом», — признался Понгильский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный российский самбист Александр Пушница умер от рака.

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