Звезда «Вечного зова» Николай Дупак умер на 102-м году жизни

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 392

Легендарного актера нашли в собственной квартире. Что произошло?

Звезда «Вечного зова» Николай Дупак умер на 102-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В Москве на 102-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Дупак. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло в квартире актера на Селезневской улице.

Николай Дупак был заслуженным артистом РСФСР, который стал известен благодаря своим ролям в фильмах «Тарас Бульба», «Вечный зов» и «Интервенция». Кроме того, гений был также фронтовиком.

Во время войны он сражался в 6-м гвардейском корпусе, получил три ранения, потерял коня, спасшего ему жизнь. После Великой Отечественной войны служил актером и режиссером в Театре им. Станиславского на протяжении 20 лет. Затем работал директором Театра на Таганке почти 27 лет и — в течение года — был руководителем Театра на Малой Бронной.

Российский зритель полюбил Дупака по таким картинам, как «Однажды ночью», «Без вести пропавший», «Сорок первый», «Партизанская искра», «Его поколение», «Поезд в далекий август» и многим другим.

Почти два года назад 5 октября в Московском Доме кино проходил грандиозный торжественный вечер в честь дня рождения Дупака, которому исполнялось 100 лет, тогда знаменитого директора Театра на Таганке, актера, режиссера и организатора культурных проектов поздравили государственные деятели и представители столичных театров, а также президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и мэр столицы Сергей Собянин.

За время работы в театре под руководством Николая Лукьяновича было спроектировано и построено новое здание «Таганки», которое стало в 80-х годах символом молодежной Москвы. Театр превратился в самую модную и передовую культурную точку столицы. Тогда на спектакли было сложно попасть, люди ночевали у здания и переписывали номерки нескончаемый очереди.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что главный режиссер Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке.

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