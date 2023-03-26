Подавший сигнал бедствия Sukhoi Superjet успешно приземлился в Нижнем Новгороде

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 212

Детали инцидента уточняются. Кто находился на борту в момент ЧП?

Подавший сигнал бедствия Sukhoi Superjet успешно приземлился в Нижнем Новгороде

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Читайте нас в: Дзен Новости

В результате аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet в Нижнем Новгороде пострадавших нет. На борту подавшего сигнал бедствия самолета находились исключительно члены экипажа.

По данным ТАСС, рейс совершал перелет в Москву, когда произошли какие-то накладки. Быстрым решением пилот развернул самолет и вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода.

В настоящий момент детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ан-2 с пассажирами рухнул в НАО из-за обледенения.

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

20:18
«Что она бухает?» — уронившую микрофон Ольгу Бузову снова заподозрили в пьянстве
20:06
Убийца планет: ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле
19:53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля
19:41
Фомин о блогерах-инфоцыганах: они молодцы
19:25
Ставили в неудобное положение: Александр Киреев о «Фабрике звезд»
19:18
«Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?

Сейчас читают

«Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?
Целый подземный город: как выглядит укрепление «вагнеровцев» в Артемовске
Камеры наблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео