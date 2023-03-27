«Порочит его память»: вдова лидера «Короля и шута» разнесла сериал о группе

Создатели сериала перед съемками могли бы более тщательнее подготовиться к работе, чтобы образ ее любимого покойного супруга не был извращен, уверена Ольга Горшенева.

Ольга Горшенева, вдова лидера «Короля и шута» Михаила Горшенева, как и многие поклонники, с нетерпением ожидала сериала о панк-группе. Первые серии вышли в начале марта. Но от увиденного у нее буквально волосы дыбом встали. Создатели сериала, по ее мнению, исказили образ знаменитости, показали его не таким, каким был на самом деле.

«Тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты», — возмутилась Ольга в социальной сети.

В сериале Горшенев показан достаточно глуповатым и зависимым от запрещенных веществ. Кроме того, Горшенева раскритиковала и создателей сериала. Она уверена — участвующие в процессе могли лучше подготовиться, узнать обо всех деталях из жизни артиста.

«Этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — пояснила она.

Она добавила, что не одна осталась недовольна сериалом. Эти же чувства разделяют некоторые поклонники и друзья покойного рок-музыканта. Больше всего ранят женщину вопросы от дочери Александры. По всей видимости, у девочки не сходится образ папы со слов мамы и то, что она увидела в сериале.

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