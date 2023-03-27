«Не может себе помочь»: Максакова с критикой накинулась на Казарновскую

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Полина Долгова
Полина Долгова 390

Максакова обвинила Казарновскую в профессиональной непригодности

«Не может себе помочь»: Максакова с критикой накинулась на Казарновскую

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Украинская певица считает, что у ее коллеги отсутствуют вокальные данные, чтобы быть экспертом в жюри.

Певица и артистка Мария Максакова накинулась на легенду сцены Любовь Казарновскую и заявила, что у той отсутствуют вокальные данные, поэтому она возмущена ее роли эксперта в жюри музыкальных конкурсов. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Казарновская более 40 лет жизни посвятила творчеству, исполняла главные партии в Большом и Мариинском театрах. Также зрители наслаждались ее талантом в американской «Метрополитен-опере» и итальянском «Ла Скале». Творческий опыт позволил ей занять кресло члена судейской коллегии в популярных вокальных шоу на федеральных каналах.

Однако другая оперная дива Мария Максакова считает, что вокальные данные Казарновской оставляют желать лучшего, так как ее голосовые связки в плачевном состоянии.

«25 лет назад она пыталась починить пошедший вразнос голосовой аппарат. Она является совершенно профессионально непригодной уже много-много лет. Тогда она это понимала и пыталась что-то сделать», — заявила Максакова в интервью YouTube-каналу.

Певице непонятно, по какой причине Казарновская сидит в качестве эксперта, она только отпугивает зрителей. Максакова объяснила это тем, что голос качается и производит эффект чего-то булькающего, вылетают жабы вместо роз.

Стоит отметить, что артистка не в первый раз критикует российскую эстраду. Со скандалисткой давно порвали все контакты родная мать и собственные дети.

Однако Максакова говорит, что не сомневается в таланте Казарновской, но считает, что все ее успехи давно в прошлом. По ее словам, раньше Любовь была востребованной, а сейчас выезжает за счет былой популярности и судейских мест.

«Были какие-то удачные заграничные выступления, но 30 лет назад. С тех пор она плотно оседлала конкурсы, трон какой-то там, вердикты раздает. Это смешно: она не может самой себе помочь», — высказалась украинская певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Казарновская заявила об очередях желающих выступить в Донбассе артистов.

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